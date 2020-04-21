21 апреля. Mossovetinfo.ru – Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве спокойная, число заболевших постоянно снижается, сообщается на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.



Отмечается, что за последние 4 недели количество заболевших гриппом и ОРВИ снизилось в 2,5 раза.



Также сообщается, что уровень заболеваемости ниже эпидемиологического порога как в отдельных возрастных группах, так и в целом, по совокупному населению.