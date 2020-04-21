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Город (Москва и область)     21.04.2020 15:46

Ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве спокойная, число заболевших снижается - Роспотребнадзор

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Теги:  Роспотребнадзор  грипп  ОРВИ  статистика 

21 апреля. Mossovetinfo.ru – Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве спокойная, число заболевших постоянно снижается, сообщается на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что за последние 4 недели количество заболевших гриппом и ОРВИ снизилось в 2,5 раза.

Также сообщается, что уровень заболеваемости ниже эпидемиологического порога как в отдельных возрастных группах, так и в целом, по совокупному населению.


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Теги: 
Роспотребнадзор  грипп  ОРВИ  статистика 

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