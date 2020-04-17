17 апреля. Mossovetinfo.ru – Благодаря тем мерам, которые были предприняты в Москве для борьбы с коронавирусом, ситуация с распространением вируса в столице развивается по не самому плохому сценарию, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в регионах РФ.
По словам мэра Москвы, в настоящее время в Москве 13 тысяч коек принимают больных коронавирусом.
«Мы планировали на понедельник ввести еще 9 тысяч, но с учетом тех мероприятий, которые мы проводим по ограничению движений, самоизоляции, мы все-таки видим, что мы идем не по самому плохому сценарию, а это значит, что наша медицинская система начинает работать в плановом нормальном режиме, с запасом прочности», - рассказал Собянин.
В связи с этим, в понедельник будут открыты для зараженных коронавирусом пациентов только 4 тысячи коек, а 5 тысяч коек оставят работать в обычном режиме для экстренной помощи горожанам.
На 17 апреля в Москве выявлено 18 105 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели - 1517 человек, скончались - 127.
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