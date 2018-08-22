Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     22.08.2018 15:01

СК начал проверку по факту массового отравления рабочих на стройке в Москве

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  СК РФ  отравление  проверка 

22 августа. Mossovetinfo.ru – Московское управление СКР начало проверку по факту массового отравления рабочих на стройке в центре Москвы.

Ранее сообщалось, что 20 августа на стройплощадке в центре Москвы произошло массовое пищевое отравление рабочих. Был госпитализирован 31 человек.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и точное количество пострадавших. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
СК РФ  отравление  проверка 

Возврат к списку

Лента новостей

16:30 Город (Москва и область) Первый дом по программе реновации снесли в Москве

16:07 Общество Москва вошла в число лидеров по исполнению программы капремонта

15:01 Город (Москва и область) СК начал проверку по факту массового отравления рабочих на стройке в Москве

14:33 Город (Москва и область) Определен маршрут московской велоночи

14:12 Город (Москва и область) На западе Москвы выделят 11 участков под строительство метро и ТПУ

Актуальные материалы

10:35 Город (Москва и область) Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ запускает светотехническое шоу «История Москвы»

16:59 Город (Москва и область) Рыбу из московских водоемов есть нельзя - Кульбачевский

15:59 Город (Москва и область) На станции метро «Беломорская» начался монтаж оборудования и внутренних систем

21:43 Город (Москва и область) Где в Москве можно сделать прививку от гриппа

17:18 Город (Москва и область) Открыт участок Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru