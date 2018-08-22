22 августа. Mossovetinfo.ru – Московское управление СКР начало проверку по факту массового отравления рабочих на стройке в центре Москвы.



Ранее сообщалось, что 20 августа на стройплощадке в центре Москвы произошло массовое пищевое отравление рабочих. Был госпитализирован 31 человек.



Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и точное количество пострадавших. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.