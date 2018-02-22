СК: за 10 лет раскрываемость «по изнасилованиям» в Москве выросла с 69,7% до 95,6%

22 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Следственные органы Москвы сообщают о положительной динамике в раскрываемости тяжких преступлений. За 10 лет раскрываемость «по изнасилованиям» в Москве выросла с 69,7% до 95,6%, сообщил 21 февраля на расширенном заседании коллегии, посвященное итогам работы ведомства, руководитель Главного управления Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве Александр Дрыманов.



«Наблюдается также положительная динамика Главного следственного управления за указанный период и в раскрываемости, которая увеличилась с 71,7 % в 2006 году до 79,4% в 2017 по уголовным делам об убийстве; по преступлениям, связанным с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего с 57,9% до 88%; по изнасилованиям – с 69,7% до 95,6%», - цитирует Дрыманова пресс-служба ведомства.



За 2017 год Главным управлением окончено 2 489 уголовных дел, из них более 65% это уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях. «Данные показатели являются одними из самых высоких среди следственных подразделений Следственного комитета Российской Федерации», - сообщил Дрыманов.