11 декабря. Mossovetinfo.ru - В связи с временным закрытием нескольких станций метро, на севере и юго-востоке Москвы с 12 декабря времена изменится схема движения транспорта, сообщает Центр организации дорожного движения.



На севере Москвы в связи с закрытием участков Солнцевской и Большой кольцевой линии метро, будет запущен бесплатный компенсационный автобус, который будет следовать от станции МЦК «Хорошево» через станцию метро «Полежаевская» до станции «ЦСКА».



Для беспрепятственного движения компенсационного автобуса и наземного общественного транспорта будут организованы выделенные полосы общей протяженностью 9,5 километра.



Временная «выделенка» появится на следующих улицах: Хорошевское шоссе, улица Маргелова, Проектируемый проезд № 6161, улица Авиаконструктора Сухого от 1-го Ходынского проезда до Проектируемого проезда № 6161, 1-й Ходынский проезд от Ходынского бульвара до улицы Авиаконструктора Сухого, Ходынский бульвар от улицы Авиаконструктора Микояна до 1-го Ходынского проезда, улица Авиаконструктора Микояна от дома 39, строения 3 по Ленинградскому проспекту до Ходынского бульвара, улица Авиаконструктора Сухого от дома 1, строения 1 до улицы Авиаконструктора Микояна.



Движение личных автомобилей и такси в районе временных выделенных полос будет ограничено с 11 по 23 декабря.



Кроме того, с 11 по 23 декабря личному транспорту запрещается: проезд к дому 70, корпусу 1 и дому 68 на Хорошевском шоссе, проезд к дому 41, корпусу Г и дому 39, корпусу 1 на Хорошевском шоссе, левый поворот и разворот с проспекта Маршала Жукова на 3-й Силикатный проезд, развороты в обоих направлениях на Хорошевском шоссе в районе 5-й Магистральной улицы и в районе дома 15, левый поворот и разворот с Хорошевского шоссе на улицу Маргелова, проезд со 2-го Хорошевского проезда на улицу Маргелова, левый поворот со 2-го Хорошевского проезда на Хорошевское шоссе, повороты с улицы Маргелова на улицу Бориса Петровского, левый поворот с улицы Авиаконструктора Микояна на Ходынский бульвар.



Кроме того, в районах закрытых станций на некоторых улицах будет временно запрещена парковка личного транспорта.



На юго-востоке Москвы в связи с закрытием участка Некрасовской линии метро также запускается бесплатный компенсационный автобус. В связи с этим схема движения в районе закрытых станций также будет изменена с 12 по 15 декабря.



Участок выделенной полосы на Авиамоторной улице от улицы Красноказарменной до Шоссе Энтузиастов будет обособлен, по нему будет разрешен проезд только общественного транспорта. Всем остальным машинам, включая такси, проезда по данному участку «выделенки» будет запрещен.



Также в указанный период будут запрещены поворот с Солдатской улицы на Наличную, правый поворот с Авиамоторной улицы на шоссе Энтузиастов при движении от Красноказарменной улицы и поворот с Авиамоторной улицы на улицу Пруд-Ключики.



Кроме того, будет ограничено движение по одной из полос на участке улицы Авиамоторная в районе дома 43/24 и перед пересечением с улицей Пруд-Ключики. Участок улицы Наличная от пересечения с Солдатской улицей до дома 4, строения 1 временно станет односторонним.



Помимо этого, на ряде улиц в районе закрытых станций в указанный период будет запрещена парковка.

