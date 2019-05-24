24 мая. Mossovetinfo.ru – Схема движения транспорта изменится на юго-востоке Москвы в субботу и воскресенье 25 и 26 мая, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



В связи с временным закрытием трех станций Таганско-Краснопресненской линии метро будут запущены компенсационные автобусные маршруты. В связи с этим будут введены временные выделенные полосы для общественного транспорта на участке Рязанского проспекта от улицы Хлобыстова до МКАД и на участке Лермонтовского проспекта на участке от МКАД до дублера Лермонтовского проспекта в двух направлениях.



Кроме того, для автомобилистов закроют проезд по улице Хлобыстова от дома 3 до Рязанского проспекта в двух направлениях, по дублеру Рязанского проспекта от дома 105, строения 5 до улицы Хлобыстова, по дублерам Лермонтовского проспекта на всем их протяжении в двух направлениях, по Хвалынскому бульвару в двух направлениях и по улице Авиаконструктора Миля от дома 24 до улицы Маршала Полубоярова.



Также на ряде улиц будет запрещена стоянка автомобилей, на ряде улиц будут отменены нерегулируемые пешеходные переходы.



Станции «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» закроют 25 и 26 мая в связи с подготовкой к открытию участка новой Некрасовской линии метро.