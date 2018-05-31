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Город (Москва и область)     31.05.2018 14:40

Схема движения изменится в Москве с 1 июня в рамках подготовки и проведения ЧМ-2018

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Теги:  ЧМ-2018  перекрытия  чемпионат мира по футболу  футболу  чемпионат мира-2018  Москва-2018  спорт 

31 мая. Mossovetinfo.ru – В дни проведения чемпионата мира по футболу в некоторых районах Москвы измениться схема движения транспорта, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Изменения схемы движения коснутся районов стадионов «Лужники» и «Спартак», которые примут матчи чемпионата, а также района Воробьевых гор, где будет проходить фестиваль болельщиков.

Ряд ограничений и изменений будет действовать с 1 июня до 15 июля, другие ограничения будут вводиться только в дни проведения матчей.

Полностью все изменения схемы движения и ограничения проезда можно посмотреть здесь.


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Карта места

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Теги: 
ЧМ-2018  перекрытия  чемпионат мира по футболу  футболу  чемпионат мира-2018  Москва-2018  спорт 

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