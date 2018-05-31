31 мая. Mossovetinfo.ru – В дни проведения чемпионата мира по футболу в некоторых районах Москвы измениться схема движения транспорта, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Изменения схемы движения коснутся районов стадионов «Лужники» и «Спартак», которые примут матчи чемпионата, а также района Воробьевых гор, где будет проходить фестиваль болельщиков.
Ряд ограничений и изменений будет действовать с 1 июня до 15 июля, другие ограничения будут вводиться только в дни проведения матчей.
Полностью все изменения схемы движения и ограничения проезда можно посмотреть здесь.
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