31 мая. Mossovetinfo.ru – В дни проведения чемпионата мира по футболу в некоторых районах Москвы измениться схема движения транспорта, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Изменения схемы движения коснутся районов стадионов «Лужники» и «Спартак», которые примут матчи чемпионата, а также района Воробьевых гор, где будет проходить фестиваль болельщиков.



Ряд ограничений и изменений будет действовать с 1 июня до 15 июля, другие ограничения будут вводиться только в дни проведения матчей.



Полностью все изменения схемы движения и ограничения проезда можно посмотреть здесь.