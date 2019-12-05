5 декабря. Mossovetinfo.ru – В связи с проведением мероприятий фестиваля «Путешествие в Рождество», в конце декабря – начале январе в центре Москвы изменится схема движения, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.



С 02:00 28 декабря до 22:00 6 января 2020 года для проезда автомобилей закроют участок Тверской улицы от Тверского бульвара до улицы Моховой, участок Моховой улицы от Воздвиженки до Тверской улицы, участок улицы Охотный ряд от Моховой улицы до Театрального проезда, и участок Театрального проезда от улицы Охотный ряд до улицы Петровка.



Кроме того, в указанный период для автомобилистов будут закрыты Малый Гнездниковский, Леонтьевский, Газетный, Никитский, Глинищевский и Брюсов переулки.



Также в указанный период будут закрыты парковки на улице Охотный Ряд и Театральной площади.



Помимо этого, парковки в Малом Гнездиковском и Леонтьевском переулках закроют с 06:00 25 декабря до 02:00 28 декабря. В Газетном и Никитском переулках парковки будут закрыты с 06:00 27 декабря до 02:00 28 декабря.