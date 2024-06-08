Схема движения транспорта временно изменится на нескольких улицах столицы 15 и 16 июня

14 июня — Mossovetinfo.ru — Схема движения транспорта временно изменится на нескольких улицах Москвы из-за проведения мероприятий 15 и 16 июня. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

«На некоторых улицах Центрального, Западного и Северо-Восточного административных округов изменится схема движения транспорта. Это связано с проведением городских мероприятий», – говорится в материале.



С 23:00 15 июня до 11:00 16 июня нельзя будет проехать по ул. Дурова, а 16 июня с 0:01 до 11:00 движение перекроют на ул. Щепкина, ул. Гиляровского, ул. Минская, ул. Большая Татарская, в Капельском и Выползове переулках, а также в Старом Толмачевском, Климентовском и Озерковском переулках. Нельзя будет проехать также по съездам с проспекта Генерала Дорохова при движении в центр и в область.



На участке проспекта Мира в сторону центра от Капельского переулка до д. 41, строения 2 на проспекте Мира перекроют крайнюю правую полосу.



Также 16 июня с 4:00 до 11:00 движение будет закрыто на ул. Хачатуряна и ул. Каргопольская.



В пресс-службе Дептранса добавили, что с 0:01 15 июня до окончания мероприятия в местах временных ограничений нельзя будет припарковаться.



Пресс-служба ДУМ РФ сообщает, что Московская Соборная мечеть (м. "Проспект мира", Выползов пер. д.7) Праздничную проповедь проведет с 07.00 до 08.00;



Также с 07.00 до 08.00 праздничные молитвы проведут:

-- Историческая мечеть (м. "Новокузнецкая", "Третьяковская", Большая Татарская ул. д.28, стр. 1);

-- Мемориальная мечеть «Шухада» на Поклонной горе (ул. Минская д.2б);



На дополнительной площадке в Печатниках в Парке технических видов спорта (Проектируемый проезд, 4386. Станция МЦД «Курьяново») время проведения праздничной молитвы – с 7.30.



Праздничные молитвы в Подмосковье начнутся в 7.00.



Трансляция праздничной молитвы из Московской Соборной мечети на официальном канале ДУМ РФ начнётся в 7.00, а на телеканале Россия 1 – в 9.00.