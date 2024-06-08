 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     14.06.2024 08:54

Схема движения транспорта временно изменится на нескольких улицах столицы 15 и 16 июня

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Курбан-байрам  праздничный намаз  Москва  мечети  транспорт  перекрытия  ограничение движения 

14 июня — Mossovetinfo.ru — Схема движения транспорта временно изменится на нескольких улицах Москвы из-за проведения мероприятий 15 и 16 июня. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.
«На некоторых улицах Центрального, Западного и Северо-Восточного административных округов изменится схема движения транспорта. Это связано с проведением городских мероприятий», – говорится в материале.

С 23:00 15 июня до 11:00 16 июня нельзя будет проехать по ул. Дурова, а 16 июня с 0:01 до 11:00 движение перекроют на ул. Щепкина, ул. Гиляровского, ул. Минская, ул. Большая Татарская, в Капельском и Выползове переулках, а также в Старом Толмачевском, Климентовском и Озерковском переулках. Нельзя будет проехать также по съездам с проспекта Генерала Дорохова при движении в центр и в область.

На участке проспекта Мира в сторону центра от Капельского переулка до д. 41, строения 2 на проспекте Мира перекроют крайнюю правую полосу.

Также 16 июня с 4:00 до 11:00 движение будет закрыто на ул. Хачатуряна и ул. Каргопольская.

В пресс-службе Дептранса добавили, что с 0:01 15 июня до окончания мероприятия в местах временных ограничений нельзя будет припарковаться.

Пресс-служба ДУМ РФ сообщает, что Московская Соборная мечеть (м. "Проспект мира", Выползов пер. д.7) Праздничную проповедь проведет с 07.00 до 08.00;

Также с 07.00 до 08.00 праздничные молитвы проведут:
-- Историческая мечеть (м. "Новокузнецкая", "Третьяковская", Большая Татарская ул. д.28, стр. 1);
-- Мемориальная мечеть «Шухада» на Поклонной горе (ул. Минская д.2б);

На дополнительной площадке в Печатниках в Парке технических видов спорта (Проектируемый проезд, 4386. Станция МЦД «Курьяново») время проведения праздничной молитвы – с 7.30.

Праздничные молитвы в Подмосковье начнутся в 7.00.

Трансляция праздничной молитвы из Московской Соборной мечети на официальном канале ДУМ РФ начнётся в 7.00, а на телеканале Россия 1 – в 9.00.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Курбан-байрам  праздничный намаз  Москва  мечети  транспорт  перекрытия  ограничение движения 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:54 Город (Москва и область) Схема движения транспорта временно изменится на нескольких улицах столицы 15 и 16 июня

07:50 Происшествия Дело о крупнейшей взятке в истории России поступило в суд

09:17 Мнения Маск: использование устройств Apple с ИИ будет являться нарушением в сфере безопасности

08:37 Общество Более 150 мероприятий подготовили ко Дню России культурные площадки Москвы - Сергунина

08:21 В России Путин одним указом присвоил 87 генеральских званий

Актуальные материалы

09:22 Город (Москва и область) Новый проект «Лето в Москве» объединит все сезонные фестивали и мероприятия города

12:55 В мире Россия и Китай содействуют развитию и процветанию друг друга – Путин

11:01 Город (Москва и область) Путин на параде Победы заявил о постоянной боевой готовности стратегических сил

11:19 В мире Зеленский впервые публично допустил мирные переговоры с РФ без выхода к границам 1991 года

09:30 Город (Москва и область) Собянин: на помощь в ликвидации последствий теракта в Крокусе пришёл весь город

13:01 Мнения Песков: «Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как СВО»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru