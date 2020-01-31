31 января. Mossovetinfo.ru – Скорость работы интернета в московском метрополитена в 2020 году вырастет до 200 мегабит в секунду, сообщил на своем официальном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы отметил, что бесплатный Wi-Fi является стандартом для всех проектов развития общественного транспорта Москвы, включая МЦД.
В настоящее время сетью MT_FREE оборудованы перегоны 263 станций метро и МЦК, в вагонах метро установлено почти шесть тысяч точек доступа. В тоннелях метро установлено 1082 базовые станции, проложено более 880 километров кабеля. Кроме того, все новые поезда оборудованы устройствами для подзарядки гаджетов, что делает сервис бесплатного интернета еще удобнее и привлекательнее.
Мэр Москвы отметил, что в 2019 году сеть MT_FREE в московском метро обеспечила бесплатным интернетом 9,4 миллиона уникальных пользователей.
В среднем за день в московском метро происходит около 2,3 миллиона подключений к Wi-Fi, пассажиры скачивают 93 терабайта информации.
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