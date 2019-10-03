3 октября. Mossovetinfo.ru – На шести улицах возле главного здания МГУ к середине октября изменят скоростной режим, сообщается на портале mos.ru.
В настоящее время на улицах Менделеевской, Лебедева, Колмогорова, Академика Хохлова, Академика Самарского, а также на Университетской площади допустимая скорость составляет 40 километров в час. На этих улицах расположены жилые и учебные корпуса МГУ, в связи с этим на этих улицах наблюдается большой поток пешеходов: студентов и преподавателей МГУ.
При этом автомобилисты и мотоциклисты на этих улицах часто нарушают скоростной режим. В связи с существующей опасностью для пешеходов, было принято решение снизить допустимую скорость на этих улицах до 20 километров в час, а также установить «лежачих полицейских». Работы по установке новых дорожных знаков и «лежачих полицейских» начнутся в ближайшее время.
16:09 Город (Москва и область) Скоростной режим изменят возле главного здания МГУ
15:33 Город (Москва и область) Дом по программе реновации строят в Войковском районе Москвы
15:08 Происшествия Директор московской школы опровергла наличие в школе «бойцовского клуба»
13:53 Власть Корниенко освобожден от должности главы ФСИН
13:45 Город (Москва и область) Строительство жилого дома по реновации началось в районе Нагорный
12:34 Происшествия Мосгорсуд изменил приговор Павлу Устинову, он получил условный срок
12:16 Город (Москва и область) В Москве проведут конкурс на лучший проект комплексного благоустройства природных территорий
10:14 Город (Москва и область) ГИБДД больше не использует фотографии из приложения «Помощник Москвы
15:41 Город (Москва и область) Какой будет погода в Москве в выходные 28-29 сентября
14:44 Город (Москва и область) Цифровая платформа для туристов будет запущена в Москве в 2020 году