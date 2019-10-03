3 октября. Mossovetinfo.ru – На шести улицах возле главного здания МГУ к середине октября изменят скоростной режим, сообщается на портале mos.ru.



В настоящее время на улицах Менделеевской, Лебедева, Колмогорова, Академика Хохлова, Академика Самарского, а также на Университетской площади допустимая скорость составляет 40 километров в час. На этих улицах расположены жилые и учебные корпуса МГУ, в связи с этим на этих улицах наблюдается большой поток пешеходов: студентов и преподавателей МГУ.



При этом автомобилисты и мотоциклисты на этих улицах часто нарушают скоростной режим. В связи с существующей опасностью для пешеходов, было принято решение снизить допустимую скорость на этих улицах до 20 километров в час, а также установить «лежачих полицейских». Работы по установке новых дорожных знаков и «лежачих полицейских» начнутся в ближайшее время.