Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     03.10.2019 16:09

Скоростной режим изменят возле главного здания МГУ

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МГУ  дорожное движение  скоростной режим  организация движения 

3 октября. Mossovetinfo.ru – На шести улицах возле главного здания МГУ к середине октября изменят скоростной режим, сообщается на портале mos.ru.

В настоящее время на улицах Менделеевской, Лебедева, Колмогорова, Академика Хохлова, Академика Самарского, а также на Университетской площади допустимая скорость составляет 40 километров в час. На этих улицах расположены жилые и учебные корпуса МГУ, в связи с этим на этих улицах наблюдается большой поток пешеходов: студентов и преподавателей МГУ.

При этом автомобилисты и мотоциклисты на этих улицах часто нарушают скоростной режим. В связи с существующей опасностью для пешеходов, было принято решение снизить допустимую скорость на этих улицах до 20 километров в час, а также установить «лежачих полицейских». Работы по установке новых дорожных знаков и «лежачих полицейских» начнутся в ближайшее время.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МГУ  дорожное движение  скоростной режим  организация движения 

Возврат к списку

Лента новостей

16:09 Город (Москва и область) Скоростной режим изменят возле главного здания МГУ

15:33 Город (Москва и область) Дом по программе реновации строят в Войковском районе Москвы

15:08 Происшествия Директор московской школы опровергла наличие в школе «бойцовского клуба»

13:53 Власть Корниенко освобожден от должности главы ФСИН

13:45 Город (Москва и область) Строительство жилого дома по реновации началось в районе Нагорный

Актуальные материалы

12:34 Происшествия Мосгорсуд изменил приговор Павлу Устинову, он получил условный срок

12:16 Город (Москва и область) В Москве проведут конкурс на лучший проект комплексного благоустройства природных территорий

10:14 Город (Москва и область) ГИБДД больше не использует фотографии из приложения «Помощник Москвы

15:41 Город (Москва и область) Какой будет погода в Москве в выходные 28-29 сентября

14:44 Город (Москва и область) Цифровая платформа для туристов будет запущена в Москве в 2020 году

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru