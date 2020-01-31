31 января. Mossovetinfo.ru – Сквозное движение поездов МЦД-2 между Рижским и Курским направлениями МЖД будет ограничено в выходные дни 1, 2, 8 и 9 февраля, сообщается на официальном сайте МЖД.
Сообщается, что в указанные даты на участке Москва-Каланчевская - Курский вокзал будут проходить работы по развитию линии, в связи с чем участок будет закрыт для движения поездов.
Работы будут проходить в четырехчасовые «окна» с 09:40 до 13:40.
На Рижском направлении в указанные даты поезда от станции Нахабино будут следовать до станций Дмитровская и Рижская, а в обратном направлении – со станций Москва-Каланчевская, Дмитровская и Рижская. На Курском направлении поезда со стороны Подольска будут следовать до Курского вокзала.
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