23 июля. Mossovetinfo.ru – Автоматическое слежения за наличием ОСАГО планируется начать с Москвы. Об этом сообщают «Известия».



Отмечается, что до сих пор непонятен порядок вынесения постановлений за нарушения. Если автовладелец получит письма счастья с каждой камеры, под которой проедет, то сумма штрафов будет внушительной. «Газета.Ru» ранее сообщала, что система слежения начнет работать с сентября. При этом официально никто сроков не называл.



В тестовом режиме наличие у столичных автовладельцев ОСАГО с помощью дорожных камер наблюдения проверяли в 2019 году. В случае отсутствия полиса автовладелец получал не штраф, а письмо из ГИБДД, в котором будет предложено оформить полис.



В ходе тестовой проверки ОСАГО с помощью камер было разослано более 10 тысяч уведомлений. При этом примерно половина позвонивших на горячую линию Союза страховщиков не подозревали, что их полис недействителен, хотя и купили его за полную стоимость. В таком случае постановление можно будет обжаловать.