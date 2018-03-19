19 марта. Mossovetinfo.ru – Жителей районов на западе и севере Москвы могут начать переезжать в рамках программы реновации уже этой весной. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.
«Мы готовим график по переселению районов в рамках программы реновации… У нас фактически расписан каждый месяц, в какие дома будут люди переезжать. Работа идет очень активно", - сказал Хуснуллин, которого цитирует «Интерфакс».
Он подчеркнул, что конкретные адреса переселяемых домов сейчас определяются. По словам Хуснуллина, мэр Сергей Собянин дал поручение сделать практически во всех переселяемых домах рабочие штабы, чтобы максимально было удобно для жителей.
Первый дом в рамках программы реновации переселяют в настоящее время в районе Измайлово. Всего в программу вошли более 5000 домов.
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