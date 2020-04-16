16 апреля. Mossovetinfo.ru – Случаи ОРВИ в Москве будут расценивать как подозрение на заражение коронавирусной инфекции, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.



Заммэра сообщила, что с данным предложением выступил клинический комитет.



Всего в Москве на 16 апреля зарегистрировано 16 146 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели - 1394 человека, скончались - 113.