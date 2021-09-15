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Город (Москва и область)     15.09.2021 12:05

Смертельно ядовитый гриб появился Подмосковье

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Теги:  грибы  предупреждение 

15 сентября. Mossovetinfo.ru – В лесах Подмосковья отмечено увеличения числа одного из самых ядовитых грибов - бледной поганки, сообщил в интервью «Радио 1» миколог и кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

«Стало гораздо больше бледной поганки, потому что она относительно теплолюбивая и сейчас она начинает просто оккупировать окрестности городов, дачи, потому что там ещё теплее», - заявил Вишневский.

Вишневский также рассказал, что помимо бледной поганки в подмосковных лесах появился и еще один ядовитый гриб - Галерина окаймленная. Опасность этого гриба в том, что помимо тех же ядовитых веществ, которые есть в бледной поганке, сам гриб похож на обычный опенок.

Однако, по словам миколога, помимо роста числа ядовитых грибов, потепление привело и к появлению в подмосковных лесах вполне безобидных маховиков и дубовиков, а также черных лисичек, которых раньше в московском регионе практически не было. При этом, дубовики появляются даже в черте Москвы.

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Теги: 
грибы  предупреждение 

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