18 мая. Mossovetinfo.ru – Паспортные данные граждан, оштрафованных в Москве за нарушение режима самоизоляции, оказались доступны для подбора на сайтах оплаты штрафов, сообщает «Коммерсантъ».



Выяснилось, что с помощью уникального идентификатора начислений (УИН) штрафов можно узнать фамилию, имя отчество человека, которому выписан штраф и его паспортные данные. Для этого может быть использована специальная программа, которая перебирает УИН.



Власти Москвы порекомендовали не выкладывать в открытый доступ скриншоты штрафов и не передавать посторонним их номера.



В департаменте информационных технологий Москвы отметили, что номер УИН предназначен только для лица, в отношении которого выписан штраф. Если человек передает номер третьим лицам или выкладывает его в интернет, это не является нарушением законодательства контролирующим органом. Кроме того, проверка начислений по УИН проходит через Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), и находится вне полномочий департамента.