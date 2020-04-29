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Город (Москва и область)     29.04.2020 16:26

Смягчение ограничений в Москве начнется со строительства и промышленности

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Теги:  ограничения 

29 апреля. Mossovetinfo.ru – Смягчение ограничений, введенных в Москве из-за коронавируса, начнется со строительной отрасли и промышленности, сообщил журналистам заммэра Москвы Владимир Ефимов.

«Мы понимаем, что из этой ситуации надо выходить, и мы не сможем единомоментно сказать, что с завтрашнего дня начинаем жить как прежде, иначе все наши старания, связанные с ограничением распространения [коронавируса] будут перечеркнуты», - заявил Ефимов.

По словам заммэра, власти Москвы совместно с Роспотребнадзором готовят план постепенного выхода из ограничений для всех отраслей, которые были вынуждены приостановить свою деятельность. После строительства и промышленности ограничения будут снимать со сферы бытовых услуг и торговли непродовольственными товарами.

Ограничительные меры были введены в Москве в марте в связи с распространением коронавируса. Позднее срок их действия был продлен до 1 мая.

28 апреля мэр Москвы продлил введенные ограничения до 11 мая включительно.

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Теги: 
ограничения 

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