29 апреля. Mossovetinfo.ru – Смягчение ограничений, введенных в Москве из-за коронавируса, начнется со строительной отрасли и промышленности, сообщил журналистам заммэра Москвы Владимир Ефимов.
«Мы понимаем, что из этой ситуации надо выходить, и мы не сможем единомоментно сказать, что с завтрашнего дня начинаем жить как прежде, иначе все наши старания, связанные с ограничением распространения [коронавируса] будут перечеркнуты», - заявил Ефимов.
По словам заммэра, власти Москвы совместно с Роспотребнадзором готовят план постепенного выхода из ограничений для всех отраслей, которые были вынуждены приостановить свою деятельность. После строительства и промышленности ограничения будут снимать со сферы бытовых услуг и торговли непродовольственными товарами.
Ограничительные меры были введены в Москве в марте в связи с распространением коронавируса. Позднее срок их действия был продлен до 1 мая.
28 апреля мэр Москвы продлил введенные ограничения до 11 мая включительно.
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