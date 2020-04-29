29 апреля. Mossovetinfo.ru – Смягчение ограничений, введенных в Москве из-за коронавируса, начнется со строительной отрасли и промышленности, сообщил журналистам заммэра Москвы Владимир Ефимов.



«Мы понимаем, что из этой ситуации надо выходить, и мы не сможем единомоментно сказать, что с завтрашнего дня начинаем жить как прежде, иначе все наши старания, связанные с ограничением распространения [коронавируса] будут перечеркнуты», - заявил Ефимов.



По словам заммэра, власти Москвы совместно с Роспотребнадзором готовят план постепенного выхода из ограничений для всех отраслей, которые были вынуждены приостановить свою деятельность. После строительства и промышленности ограничения будут снимать со сферы бытовых услуг и торговли непродовольственными товарами.



Ограничительные меры были введены в Москве в марте в связи с распространением коронавируса. Позднее срок их действия был продлен до 1 мая.



28 апреля мэр Москвы продлил введенные ограничения до 11 мая включительно.