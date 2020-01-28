Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     28.01.2020 10:52

Снегопад затруднит дорожное движение в Москве

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ЦОДД  предупреждение  снегопад  дорожная ситуация 

28 января. Mossovetinfo.ru – В Москве в течение всего дня ожидается снегопад, что приведет к снижению скорости движения и увеличению числа заторов на дорогах, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

Водителям рекомендуется для поездок по городу пользоваться метрополитеном, МЦК и МЦД. Снижение трафика на московских дорогах ожидается только после 19:30.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ЦОДД  предупреждение  снегопад  дорожная ситуация 

Возврат к списку

Лента новостей

11:37 Общество Москвичи определили приоритетные направления благоустройства кварталов реновации

10:52 Город (Москва и область) Снегопад затруднит дорожное движение в Москве

10:35 Город (Москва и область) К 2024 году планируется начать переселение 25% москвичей, чьи дома попали в программу реновации

10:03 Город (Москва и область) В Москве открывается крупнейшая выставка работ Сальвадора Дали

09:53 В России Мясо и молоко в 2020 году могут подорожать на 10-12%

Актуальные материалы

10:16 Венедиктов просит срочно созвать Общественную палату Москвы - обсудить поправки в Конституцию

10:30 Город (Москва и область) Электробусы вышли на 20-й по счету маршрут в Москве

12:15 Власть Госдума приняла в первом чтении закон о поправках в конституцию

11:25 Власть Совет Федерации одобрил кандидатуру Игоря Краснова на должность Генпрокурора

21:06 Власть Андрей Бочкарев возглавил стройкомплекс Москвы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru