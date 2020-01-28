28 января. Mossovetinfo.ru – В Москве в течение всего дня ожидается снегопад, что приведет к снижению скорости движения и увеличению числа заторов на дорогах, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.



Водителям рекомендуется для поездок по городу пользоваться метрополитеном, МЦК и МЦД. Снижение трафика на московских дорогах ожидается только после 19:30.