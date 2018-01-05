Снегоуборочная техника впервые в 2018 году вышла на улицы Москвы

5 января. Mossovetinfo.ru – Снегоуборочная техника первые вышла на улицы в 2018 году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.



В Москве 5 января впервые в 2018 году выпал снег. Колонны специальной техники проводят сплошное прометание проезжей части и тротуаров с последующей их противогололедной обработкой.



Кроме того, проводятся работы по очистке от снега кровель и выступающих фасадов зданий.