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Город     05.01.2018 12:02

Снегоуборочная техника впервые в 2018 году вышла на улицы Москвы

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Теги:  снег  Петр Бирюков 

5 января. Mossovetinfo.ru – Снегоуборочная техника первые вышла на улицы в 2018 году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

В Москве 5 января впервые в 2018 году выпал снег. Колонны специальной техники проводят сплошное прометание проезжей части и тротуаров с последующей их противогололедной обработкой.

Кроме того, проводятся работы по очистке от снега кровель и выступающих фасадов зданий.

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Карта места

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Теги: 
снег  Петр Бирюков 

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