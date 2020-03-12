12 марта. Mossovetinfo.ru – Переход, организованный по принципу «сухие ноги», свяжет станцию Большой кольцевой линии метро «Аминьевское шоссе» с одноименной станцией Киевского направления МЖД, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Станция БКЛ «Аминьевское шоссе» строится в районе Очаково-Матвеевское. Одноименная станция Киевского направления МЖД в дальнейшем станет часть маршрута МЦД-4 «Апрелевка – Железнодорожный».



Новый переход позволит жителям ТиНАО и Подмосковья, которые пользуются Киевским направлением МЖД, совершить пересадку на метро, не доезжая до центра города.