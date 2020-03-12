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Город (Москва и область)     12.03.2020 15:18

Со станции БКЛ «Аминьевское шоссе» организуют пересадку на МЦД-4

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Теги:  строительство  метро  БКЛ  МЦД-4  Аминьевское шоссе  переход 

12 марта. Mossovetinfo.ru – Переход, организованный по принципу «сухие ноги», свяжет станцию Большой кольцевой линии метро «Аминьевское шоссе» с одноименной станцией Киевского направления МЖД, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Станция БКЛ «Аминьевское шоссе» строится в районе Очаково-Матвеевское. Одноименная станция Киевского направления МЖД в дальнейшем станет часть маршрута МЦД-4 «Апрелевка – Железнодорожный».

Новый переход позволит жителям ТиНАО и Подмосковья, которые пользуются Киевским направлением МЖД, совершить пересадку на метро, не доезжая до центра города.


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Карта места

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Теги: 
строительство  метро  БКЛ  МЦД-4  Аминьевское шоссе  переход 

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