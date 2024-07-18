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Собянин: Более 20 объектов культурного наследия восстановили инвесторы по льготной программе
22 июля — Mossovetinfo.ru — По программе «1 рубль за квадратный метр в год» инвесторы восстановили 24 объекта культурн...
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19.07.2024, 09:26
«Оранжевый» уровень опасности из-за грозы объявлен в Московском регионе до вечера
19 июля — Mossovetinfo.ru — В Москве и Московской области до 21:00 19 июля объявлен «оранжевый» уровень погодной опаснос...
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18.07.2024, 22:59
Москва осталась практически без зон для купания в середине жаркого лета
18 июля — Mossovetinfo.ru — В связи с неудовлетворительными результатами качества воды по микробиологическим показ...