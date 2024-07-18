 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     22.07.2024 09:57

Собянин: Более 20 объектов культурного наследия восстановили инвесторы по льготной программе

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  реставрация  Москва  инвесторы  Москомнаследие  Собянин  Кульбачевский 

22 июля — Mossovetinfo.ru — По программе «1 рубль за квадратный метр в год» инвесторы восстановили 24 объекта культурного наследия. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Среди них, например, доходный дом промышленника Григория Горбунова на ул. Девятая Рота. Также привели в порядок въездную башню Хорошевского конного завода на ул. Таманская. Сейчас в работе еще 11 исторических зданий», – рассказал он.

Собянин отметил, что программу запустили в 2012 году. Она позволяет сохранять уникальную архитектуру Москвы и одновременно поддерживать предпринимателей. После восстановления они арендуют здание по льготной ставке, развивая бизнес в районах с высокой проходимостью.

Напомним, что в январе 2012 года Правительство Москвы одобрило новый механизм финансирования реставрации памятников, согласно которому основным условием договора аренда памятника, находящегося в аварийном состоянии, станет своевременная его реставрация и дальнейшее надлежащее содержание взамен на арендную плату за символическую величину - 1 рубль за квадратный метр в год на весь срок аренды.Собянин сказал, что в Москве имеются десятки исторических зданий, которые находятся в плачевном состоянии, поскольку у арендаторов нет средств для дорогостоящих реставрационных работ.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
реставрация  Москва  инвесторы  Москомнаследие  Собянин  Кульбачевский 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:57 Город (Москва и область) Собянин: Более 20 объектов культурного наследия восстановили инвесторы по льготной программе

22:52 В мире Байден снял свою кандидатуру с выборов президента

10:06 Мнения Болтон: политика Трампа по Украине приведет к разрушительным уступкам России

09:37 В мире Трамп пообещал остановить конфликт на Украине сразу после победы на выборах

09:54 В мире Европарламент переизбрал У. фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии на второй срок

Актуальные материалы

08:16 Город (Москва и область) Собянин: город обсуждает с москвичами стандарты культурного досуга

08:16 Город (Москва и область) В Москве создан единый цифровой контур здравоохранения

08:23 Город (Москва и область) По состоянию на 4 июля в Москве открыты для купания 5 зон отдыха - Роспотребнадзор

10:10 Город (Москва и область) С 1 июля на ряде улиц Москвы введен парковочный тариф в размере 600 рублей

12:25 Город (Москва и область) Назначены выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва

09:22 Город (Москва и область) Новый проект «Лето в Москве» объединит все сезонные фестивали и мероприятия города

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru