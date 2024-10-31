Другие материалы
-
Город (Москва и область)
10.11.2024, 09:03
Собянин: БПЛА, летевшие к Москве, сбиты в Раменском городском округе Подмосковья
10 ноября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин утром 10 ноября в своем Telegram-канале сообщил, что силами ПВО Мин...
-
Город (Москва и область)
01.11.2024, 09:31
Число самозанятых в Москве превысило 1,8 млн человек – Правительство Москвы
1 ноября — Mossovetinfo.ru — Число самозанятых в Москве превысило 1,8 миллиона человек, сообщили в пресс-службе столи...
-
Город (Москва и область)
31.10.2024, 12:55
Московское метро переведено на зимний режим работы
31 октября — Mossovetinfo.ru — В Московском метрополитене провели работы по подготовке к холодам, — в вестибюлях ста...