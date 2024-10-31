Собянин: БПЛА, летевшие к Москве, сбиты в Раменском городском округе Подмосковья

10 ноября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин утром 10 ноября в своем Telegram-канале сообщил, что силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе сбиты беспилотники, летевшие на Москву..



«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — сообщил Собянин.



Временные ограничения введены на работу аэропортов Домодедово и Жуковский для обеспечения безопасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.