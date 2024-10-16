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Город (Москва и область)     25.10.2024 10:10

Собянин: Чем больше умных людей притягивает к себе город, тем он круче

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Теги:  Собянин  мегаполис  Москва  город  власть  эффективность  стратегия  тактика  ТАСС 

25 октября — Mossovetinfo.ru — Российская столица не испытывает недостатка в инвесторах, при этом предпочтение отдается отечественным производителям, сообщил в беседе с журналистами ТАСС мэр Москвы Сергей Собянин.

Также мэр отметил, что важнейшим фактором развития является человеческий капитал, а потому стремящийся к успеху город должен притягивать образованных и креативных людей.

«Сегодня чем комфортнее проживать в городе, чем больше он притягивает к себе людей умных, образованных, креативных, которые хотят вкладывать в этот город, тем этот город круче», – отметил Собянин.

Мэр подчеркнул, что современная экономика – это прежде всего экономика услуг, для которой требуется высокая концентрация населения, позволяющего развиваться и становиться локомотивом.

«Москва позиционирует себя именно как город, один из лидеров среди мегагородов в мире, это наша миссия», – сказал Собянин.

Мэр пояснил, что для сохранения этого статуса необходимо, чтобы таким свой город считали люди, чтобы они его любили и им было комфортно в нем жить. «Крупные сегодняшние города – это не количество фабрик, это качество человеческого капитала, это люди, которые живут в этом городе, в этом отличие современных городов от старых городов, где, как считалось, чем больше заводов, тем круче», – добавил Собянин.

Также Собянин отметил, что Москва действительно становится лучшим мегаполисом среди мировых городов, и это не просто лозунг.

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Теги: 
Собянин  мегаполис  Москва  город  власть  эффективность  стратегия  тактика  ТАСС 

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