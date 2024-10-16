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Собянин: Чем больше умных людей притягивает к себе город, тем он круче
25 октября — Mossovetinfo.ru — Российская столица не испытывает недостатка в инвесторах, при этом предпочтение отда...
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24.10.2024, 13:46
Мастер-классы на рыбных рынках столицы посетили более 10 тысяч детей — Сергунина
24 октября — Mossovetinfo.ru — Более 1,2 тысячи кулинарных мастер-классов для детей провели на рыбных рынках «Москва ...
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16.10.2024, 13:25
Собянин: Программа реновации жилья в Москве станет постоянной
16 октября — Mossovetinfo.ru — Власти Москвы приняли решение сделать программу реновации жилого фонда постоянной. О...