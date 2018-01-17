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Город     17.01.2018 12:56

Собянин: через московский портал госуслуг можно получить 222 услуги

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Теги:  Сергей Собянин  госуслуги 

Через московский портал государственных услуг можно получить 222 услуги. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twiter.

«Год назад портал госуслуг Москвы «переехал» на mos.ru. Теперь через главный городской сайт можно получить 222 услуги и сервиса, записаться в органы исполнительной власти, организации, МФЦ для подачи документов, оплатить услуги и получить советы. Все в одном окне», - написал Собянин.

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Теги: 
Сергей Собянин  госуслуги 

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