Собянин: через московский портал госуслуг можно получить 222 услуги

Через московский портал государственных услуг можно получить 222 услуги. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twiter.



«Год назад портал госуслуг Москвы «переехал» на mos.ru. Теперь через главный городской сайт можно получить 222 услуги и сервиса, записаться в органы исполнительной власти, организации, МФЦ для подачи документов, оплатить услуги и получить советы. Все в одном окне», - написал Собянин.