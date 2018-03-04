Собянин: город будет функционировать в нормальном режиме несмотря на снегопад

4 марта. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем блоге о проблемах с вывозом снега.



«Никакой трагедии, конечно, не произойдет. Город будет функционировать в нормальном режиме, тем не менее, очевидно, что проблемы с вывозом снега будут», - написал Собянин.



При этом мэр Москвы отметил, что «для такого объема выпавшего снега в городе нет снегоплавильных мощностей и даже теоретически создать их не представляется возможным».



По его словам, в первую очередь следует расчищать дороги, обеспечивать работу общественного транспорта: «Затем — дворы и тротуары, затем — парковки. Затем наступает черед сбрасывать снег с крыш, и надо заново чистить тротуары и парковки, и так по кругу».



На Москву в воскресенье обрушился сильный снегопад. Ожидается, что за два дня выпадет половина месячной нормы осадков. Еще один снегопад придет в столицу 7 марта.