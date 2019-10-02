2 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров открыли на Белорусском вокзале две новые платформы и пассажирский павильон, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
Мэр Москвы отметил, что две новые платформы построены в рамках реализации проекта МЦД. Также построены четыре тупиковых пути. На эти платформы переведены электрички, следующие из Москвы в Одинцово и Усово.
Новые платформы построены чтобы запуск МЦД не создавал дополнительной нагрузки на имеющуюся инфраструктуру вокзала.
Новый пассажирский павильон оснащен всей необходимой пассажирам инфраструктурой. В нем расположены зал с кассами и билетными автоматами, информационные табло, турникеты, зал для контролеров и другие помещения. Из павильона можно выйти на площадь Тверской заставы и на улицу Грузинский вал, не заходя в старое здание Белорусского вокзала.
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