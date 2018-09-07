7 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер российского правительства, министр финансов России Антон Силуанов договорились сохранить бюджетную политику Москвы, сообщает АГН «Москва».
Договоренность была достигнута в ходе беседы в рамках Московского финансового форума – 2018.
Собянин заявил, что Москва будет наращивать отчисления в федеральный бюджет за счет роста экономики столицы. Это позволяет одновременно развивать город и помогать федеральному бюджету развивать другие регионы. Собянин также отметил, что Москва перечисляет в федеральный бюджет до 60% того, что получает, таким образом именно федеральный бюджет становится главным выгодополучателем роста московской экономики.
Силуанов согласился с данной позицией и заявил, что нужно зафиксировать условия взимания налогов и условия отчислений в бюджет, с тем, чтобы субъекты России могли планировать свои доходы и расходы.
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