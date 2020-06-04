4 июня. Mossovetinfo.ru – Максимальное число ограничительных мер в Москве можно будет снять до 1 июля. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр столицы Сергей Собянин.



«До 1 июля максимум ограничений, которые существуют в городе, можно будет снять», - сказал Собянин, отметив, что для принятия конкретных решений нужно будет смотреть на распространение коронавируса.



Мэр Москвы отметил, что график поэтапного снятия оставшихся ограничений можно будет составить в ближайший понедельник.