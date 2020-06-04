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Город (Москва и область)     04.06.2020 18:28

Собянин: максимум ограничений в Москве можно будет снять до 1 июля

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Теги:  коронавирус  Сергей Собянин  Собянин 

4 июня. Mossovetinfo.ru – Максимальное число ограничительных мер в Москве можно будет снять до 1 июля. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«До 1 июля максимум ограничений, которые существуют в городе, можно будет снять», - сказал Собянин, отметив, что для принятия конкретных решений нужно будет смотреть на распространение коронавируса.

Мэр Москвы отметил, что график поэтапного снятия оставшихся ограничений можно будет составить в ближайший понедельник.


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Теги: 
коронавирус  Сергей Собянин  Собянин 

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