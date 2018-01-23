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Город     23.01.2018 21:23

Собянин: Московский урбанистический форум а 2018 году пройдет в «Зарядье»

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Теги:  Зарядье  урбанистический форум  Сергей Собянин  Московский урбанистический форум 

23 января. Mossovetinfo.ru – Московский урбанистический форум в 2018 году пройдет в парке «Зарядье». Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Всего за несколько месяцев «Зарядье» стало новым символом Москвы. Это первый крупный парк в пределах Бульварного кольца за 200 лет, уникальный по форме и содержанию», - написал мэр Москвы.

Он отметил, что летом в парке откроется филармония мирового уровня.


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Карта места

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Теги: 
Зарядье  урбанистический форум  Сергей Собянин  Московский урбанистический форум 

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