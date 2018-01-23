23 января. Mossovetinfo.ru – Московский урбанистический форум в 2018 году пройдет в парке «Зарядье». Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



«Всего за несколько месяцев «Зарядье» стало новым символом Москвы. Это первый крупный парк в пределах Бульварного кольца за 200 лет, уникальный по форме и содержанию», - написал мэр Москвы.



Он отметил, что летом в парке откроется филармония мирового уровня.