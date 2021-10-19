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Город (Москва и область)     19.10.2021 16:48

Собянин: москвичи старше 60 лет должны соблюдать домашний режим

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Теги:  коронавирус  COVID-19 

19 октября. Mossovetinfo.ru – С 25 октября 2021 до 25 февраля 2022 года москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим – по месту постоянного жительства либо на садовых участках. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный. При этом от необходимости соблюдать домашний режим освобождаются пожилые и хронически больные москвичи в случае, если они переболели COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо прошли вакцинацию.

Собянин также сообщил, что работодатели должны перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19 

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