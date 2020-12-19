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Город (Москва и область)     19.12.2020 18:08

Собянин: мы еще долго будем с ковидом бороться

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Теги:  Москва  коронавирус  ограничение  Собянин  прогноз 

19 декабря. Mossovetinfo.ru - Москве еще долго предстоит бороться с короновирусной инфекцией, а для мэра города сложнее было снять ограничения, а не решать вопрос об их введении. Об этом Сергей Собянин сообщил в интервью, показанном в субботу на телеканале "Россия-1".

"Я думаю, мы еще долго будем с ковидом бороться, но самый острый период через несколько месяцев должен закончиться",- сказал Собянин.

"Когда ты снимаешь ограничения, ты берешь на себя ответственность, что если завтра начнутся массовые заболевания, то ты теперь виноват", - отметил мэр Москвы. Ограничения отменялись "для поддержки целых секторов экономики".

Ранее, в ходе ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы, мэр сказал, что на фоне пандемии резко сократились реальные доходы населения, тысячи людей остались без работы или были вынуждены закрыть свой бизнес.

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Теги: 
Москва  коронавирус  ограничение  Собянин  прогноз 

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