9 сентября. Mossovetinfo.ru – Сергей Собянин лидирует на выборах мэра Москвы, набирая 69,98% голосов после обработки 0,5% протоколов.
Далее идут: Вадим Кумин (КПРФ) - 11,15%. Илья Свиридов («Справедливая Россия») – 7,03%, Михаил Дегтярев (ЛДПР) – 6,93%, Михаил Балакин («Союз горожан») – 1,73%,
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