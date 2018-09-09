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Город (Москва и область)     09.09.2018 23:43

Собянин набирает на выборах мэра Москвы почти 70% голосов - первые данные ЦИК

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Теги:  выборы  выборы-2018  выборы мэра Москвы  выборы мэра-2018 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Сергей Собянин лидирует на выборах мэра Москвы, набирая 69,98% голосов после обработки 0,5% протоколов.

Далее идут: Вадим Кумин (КПРФ) - 11,15%. Илья Свиридов («Справедливая Россия») – 7,03%, Михаил Дегтярев (ЛДПР) – 6,93%, Михаил Балакин («Союз горожан») – 1,73%,


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Карта места

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Теги: 
выборы  выборы-2018  выборы мэра Москвы  выборы мэра-2018 

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