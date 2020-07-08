8 июля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что ученики к столице пойдут в школы 1 сентября.



«Надеюсь, что с 1 сентября московские школьники пойдут в школы, как, собственно, это и обозначено министерством образования», - сказал мэр Москвы на международной конференции «Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования».



В связи с пандемией коронавируса образовательные организации Москвы перешли на дистанционный формат обучения.