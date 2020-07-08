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Город (Москва и область)     08.07.2020 15:01

Собянин надеется, что московские ученики пойдут в школы 1 сентября

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Теги:  Сергей Собянин  учебный год  образование  1 сентября 

8 июля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что ученики к столице пойдут в школы 1 сентября.

«Надеюсь, что с 1 сентября московские школьники пойдут в школы, как, собственно, это и обозначено министерством образования», - сказал мэр Москвы на международной конференции «Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования».

В связи с пандемией коронавируса образовательные организации Москвы перешли на дистанционный формат обучения.


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Теги: 
Сергей Собянин  учебный год  образование  1 сентября 

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