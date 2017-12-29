29 декабря. Mossovetinfo.ru - С 00:01 30 декабря будет перекрыто движение транспорта на улицах Тверская, Моховая и Охотный Ряд. Перекрытия снимут в 15:00 3 января. С 31 декабря по 2 января Тв...

29 декабря. Mossovetinfo.ru - Мосгортранс объявил конкурс на поставку 300 электробусов, а также системы зарядки для них. Об этом сообщается на едином транспортном портале. Электробусы по...