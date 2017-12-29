Другие материалы
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Город
30.12.2017, 00:07
Созданию технопарка «Руднево» присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта
29 декабря. /Mossovetinfo.ru/. Cтатус инвестиционного приоритетного проекта города Москвы присвоен инвестиционному проекту по созданию технопарка «Рудне¬во» распоряжением премьера Правительства Москвы...
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Город
29.12.2017, 22:40
Тверскую улицу перекроют с 30 декабря по 3 января
29 декабря. Mossovetinfo.ru - С 00:01 30 декабря будет перекрыто движение транспорта на улицах Тверская, Моховая и Охотный Ряд. Перекрытия снимут в 15:00 3 января. С 31 декабря по 2 января Тв...
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Город
29.12.2017, 21:23
Москва объявила конкурс на поставку электробусов
29 декабря. Mossovetinfo.ru - Мосгортранс объявил конкурс на поставку 300 электробусов, а также системы зарядки для них. Об этом сообщается на едином транспортном портале. Электробусы по...