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Город (Москва и область)     24.10.2018 16:56

Собянин назначил глав управ семи районов Москвы

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Теги:  Сергей Собянин  районные управы  назначения  кадры 

24 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы назначил глав управ в 7 районах Северо-Западного административного округа Москвы, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Главой районной управы Куркино назначен Денис Тараканов, района Митино - Валентина Воробьева, Щукино - Олег Железняк, Строгино - Виктор Коновалов, Северное Тушино - Сергей Кузнецов, Хорошево-Мневники - Сергей Панфилов, Покровское-Стрешнево - Игорь Попов.

Служебные контракты с главами управ заключены на срок полномочий мэра Москвы.

Ранее Собянин назначил глав управ в Западном, Северо-Восточном и Южном административных округах столицы.


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Теги: 
Сергей Собянин  районные управы  назначения  кадры 

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