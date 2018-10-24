24 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы назначил глав управ в 7 районах Северо-Западного административного округа Москвы, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Главой районной управы Куркино назначен Денис Тараканов, района Митино - Валентина Воробьева, Щукино - Олег Железняк, Строгино - Виктор Коновалов, Северное Тушино - Сергей Кузнецов, Хорошево-Мневники - Сергей Панфилов, Покровское-Стрешнево - Игорь Попов.
Служебные контракты с главами управ заключены на срок полномочий мэра Москвы.
Ранее Собянин назначил глав управ в Западном, Северо-Восточном и Южном административных округах столицы.
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