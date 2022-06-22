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Город (Москва и область)     22.06.2022 11:01

Собянин назначил празднование Дня города на 10-11 сентября

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Теги:  Москва  День города  11 сентября 

22 июня. Mossovetinfo.ru - Во второе воскресенье сентября Москва отметит День города. «В этом году Москве исполнится 875 лет. День города отметим, как обычно, во вторые выходные осени - 10 и 11 сентября», - написал мэр Москвы Сергей Собянин 22 июня в своем Telegram-канале.

Градоначальник отметил, что с учетом фактически складывающейся эпидемиологической ситуации чуть позже будет определен формат праздничных мероприятий.

11 сентября 2021 года Президент России Владимир Путин принял участие в торжественном мероприятии в концертном зале «Зарядье», посвящённом празднованию 874-й годовщины основания Москвы и поздравил москвичей с Днем Москвы.

«Этот праздник, как и сама наша прекрасная столица, объединяет миллионы граждан России – всех, кто любит Москву, чтит её многовековую историю, которая неразрывна со становлением и развитием Российского государства», - сказал Путин.

«Москва была, есть и будет консолидирующим, объединяющим центром для всей нашей огромной страны. И в период испытаний, и в реализации всех наших общих планов, и в праздники, и в будни – в любые времена Россия и её столица неразрывны.
С днём рождения, Москва!
С праздником вас, дорогие москвичи! С Днём города!», - также сказал Президент.

Напомним, что 11 сентября в 124 районах «старой Москвы» (кроме Щукино – ред.) и наукограде Троицк пройдут выборы муниципальных депутатов. Мосгоризбирком в ближайшее время определит будет ли проводиться досрочное голосование и использоваться дистанционное электронное голосование.


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Теги: 
Москва  День города  11 сентября 

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