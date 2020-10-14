14 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Олега Захарова на должность главы управы Войковского района Москвы, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале мэра и правительства столицы.
Служебный контракт с Захаровым заключен на срок полномочий мэра Москвы, но не превышающий предельный срок замещения должности, установленный законами Москвы.
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