14 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Олега Захарова на должность главы управы Войковского района Москвы, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале мэра и правительства столицы.



Служебный контракт с Захаровым заключен на срок полномочий мэра Москвы, но не превышающий предельный срок замещения должности, установленный законами Москвы.