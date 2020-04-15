15 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин назвал критичным образование очередей в метро из-за проверки цифровых пропусков на фоне ситуации с коронавирусом.



На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Собянин сообщил, что переговорил с руководством ГУВД и попросил организовать работу таким образом, чтобы проверки пропусков не создавали скопления людей.



Ранее в социальных сетях появилась информация, что из-за проверок цифровых пропусков на входах в метро образовались огромные очереди.



Система цифровых пропусков для поездок по городу начала действовать в Москве 15 апреля.