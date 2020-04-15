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Город (Москва и область)
15.04.2020, 11:44
Более 200 нарушителей режима изоляции в Москве принудительно госпитализированы за сутки
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Город (Москва и область)
15.04.2020, 11:00
Собянин: необходимо перейти к автоматизированному контролю пропусков на входе в метро
15 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что необходимо перейти к автоматизированому контролю цифровых пропусков на входе в метро, чтобы не создавать очереди. На с...
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Город (Москва и область)
15.04.2020, 10:53
Собянин назвал критичным образование очередей в метро из-за проверок цифровых пропусков
15 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин назвал критичным образование очередей в метро из-за проверки цифровых пропусков на фоне ситуации с коронавирусом. На своей странице в с...