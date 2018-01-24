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Город     24.01.2018 20:30

Собянин назвал сроки строительства Большой кольцевой линии метро

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Теги:  Сергей Собянин  метро  метрополитен  ТПК  Большая кольцевая  строительство метро 

24 января. Mossovetinfo.ru - Общий срок строительства Большой кольцевой линии метро (Третий пересадочный контур) - от трех до пяти. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире ТВЦ.

«Общий период строительства - от трех до пяти лет. Это самая большая стройка за всю историю Москвы», - сказал Собянин.

Протяженность новой кольцевой линии метро составит 68 километров, на ней расположится 31 станция. Сейчас работы идут на всех участках новой линии.

Первый участок ветки планируется открыть в ближайшее время. Он протянется от станции «Деловой центр» до станции «Петровский парк». На нем будет пять станций — «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк».

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Карта места

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Теги: 
Сергей Собянин  метро  метрополитен  ТПК  Большая кольцевая  строительство метро 

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