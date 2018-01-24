Собянин назвал сроки строительства Большой кольцевой линии метро

24 января. Mossovetinfo.ru - Общий срок строительства Большой кольцевой линии метро (Третий пересадочный контур) - от трех до пяти. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире ТВЦ.



«Общий период строительства - от трех до пяти лет. Это самая большая стройка за всю историю Москвы», - сказал Собянин.



Протяженность новой кольцевой линии метро составит 68 километров, на ней расположится 31 станция. Сейчас работы идут на всех участках новой линии.



Первый участок ветки планируется открыть в ближайшее время. Он протянется от станции «Деловой центр» до станции «Петровский парк». На нем будет пять станций — «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк».