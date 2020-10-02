1 октября. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что в Москве могут ввести жесткие ограничения из-за коронавируса.



Собянин заявил, что рекомендации перевести людей на удаленную работу эффекта не дали, что видно и по количеству людей в метро и по девятибалльным пробкам на улицах.



Мэр Москвы назвал критичной ситуацию с коронавирусом, и заявил, что если не удастся остановить рост заболеваний и госпитализаций, то властям придется вновь вводить жесткие ограничения.



Ранее Собянин заявил, что количество новых случаев заражения коронавирусом в Москве в ближайшее время может приблизиться к 3 тысячам случаев в сутки.