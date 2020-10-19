19 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин назвал неприемлемыми и невозможными введение жестких ограничений из-за коронавируса.



«Крайние меры – введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий. Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны», - написал Собянин в своем персональном блоге.



По словам мэра Москвы, необходимо найти средний вариант между полным закрытием столицы и полным отказом от ограничительных мер.



Основные сектора экономики города должны продолжить работу, однако при этом необходимо разорвать основные цепочки распространения коронавируса.



При этом, мэр отметил, что в настоящее время около половины москвичей уже защищены от коронавируса - это москвичи в возрасте 65 лет и старше, которым рекомендовано оставаться дома, школьники старших классов и студенты, переведенные на дистанционное обучение, около миллиона сотрудников, переведенных на удаленный режим работы, дети до 3 лет, которые пока не ходят в детский сад, а также их мамы, хронически больные граждане, для которых введены ограничения, а также около 1,5 миллиона москвичей, которые уже переболели коронавирусом и приобрели иммунитет.



В общей сложности, по мнению Собянина, от коронавируса защищено около 6,5 миллиона человек. Наличие такой прослойки должно ограничить распространение заболевания.