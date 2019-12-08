8 декабря. Mossovetinfo.ru – Расширять границы Москвы не планируется. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.



«Я вам ответственно заявляю, таких планов нет. Дай Бог нам с Новой Москвой справиться», - сказал Собяниин в эфире телеканала «Россия 1».



1 июля 2020 года к Москве были присоединены 144 тысяч гектар территорий Московской области. После этого площадь города увеличилась в 2,5 раза.