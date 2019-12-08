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Город (Москва и область)     08.12.2019 20:24

Собянин о планах по расширению границ Москвы: «Дай Бог нам с Новой Москвой справиться»

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин 

8 декабря. Mossovetinfo.ru – Расширять границы Москвы не планируется. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Я вам ответственно заявляю, таких планов нет. Дай Бог нам с Новой Москвой справиться», - сказал Собяниин в эфире телеканала «Россия 1».

1 июля 2020 года к Москве были присоединены 144 тысяч гектар территорий Московской области. После этого площадь города увеличилась в 2,5 раза.


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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин 

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