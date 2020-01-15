15 января. Mossovetinfo.ru – Расширение программ социальной поддержки граждан стало главной темой послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, заявил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.



По словам Собянина, рост объема социальных расходов, который произойдет в результате реализации предложений президента, сопоставим с объемами трат на национальные проекты. Мэр Москвы выразил мнение, что расходы бюджета на реализацию таких предложений как дополнительный маткапитал, детские пособия от трех до семи лет, бесплатное питание для учеников начальных классов, доплаты за классное руководство и другие, составят порядка 1 триллиона рублей в год.



«Это важнейший посыл, который был сделан Федеральному Собранию и всей стране. Забота о бедных, забота о семье, забота о детях, демография страны - это, мне кажется, самое главное, что прозвучало в послании», - заявил Собянин.



Мэр Москвы выразил мнение, что результаты реализации предложений президента уже в текущем году почувствуют практически все российские семьи, в особенности те, которые находятся в сложной жизненной ситуации.



Собянин также отметил, что ряд предложений президента был подготовлен с учетом регионального опыта. В частности, Собянин отметил, что такие вещи как бесплатное питание в начальных классах, доплаты на детей в возрасте от 3 лет и старше, доплаты учителям за классное руководство, улучшение материальной базы школ искусств, уже реализованы в Москве и доказали свою эффективность.



Мэр Москвы также прокомментировал предложения президента об изменении полномочий законодательной и исполнительной власти.



«Несмотря на расширение полномочий парламента, очень важно сохранить сильную президентскую власть. Это было четко артикулировано, и я думаю, для нашей страны очень важно сохранить единство страны, надежное управление», - сказал мэр Москвы.



Также Собянин поддержал инициативу Путина о вынесении предложений по изменению конституции на всенародный референдум.