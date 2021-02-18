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Город (Москва и область)     18.02.2021 11:05

Собянин объявил о начале клинических исследований вакцины «Спутник Лайт»

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцина  Спутник Лайт  Сергей Собянин 

18 февраля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте объявил о начале международных клинических исследований вакцины «Спутник Лайт».

«Новый препарат, разработанный в Институте им. Гамалеи, призван устранить основной недостаток классического "Спутника V" – наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей несколько недель», - написал Собянин.

Для вакцинации «Спутником Лайт» потребуется только один визит в поликлинику. По словам Собянина, иммунитет начнет формироваться спустя неделю и достигнет максимума через четыре недели после вакцинации.

В основе нового препарата – те же самые специальные структуры (векторы-носители), которые содержит и «Спутник V». Вакцина не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих будет невозможно, отметил мэр Москвы.

Он добавил, что «Спутник Лайт» уже прошел первые фазы испытаний. У всех, кто его получил, сформировался иммунитет от COVID-19. А сам препарат переносится организмом как обычная прививка.

В основном этапе – международных клинических исследованиях – примут участие шесть тысяч человек: по три тысячи из России и Объединенных Арабских Эмиратов.

Российская часть исследований пройдет в Москве на базе 10 городских поликлиник. Принять участие в них может любой совершеннолетний гражданин, если о6 не проходил вакцинацию «Спутником V» и не имеет других противопоказаний. Потенциальные участники испытаний пройдут медицинское обследование.

Днем ранее стало известно, что Минздрав РФ одобрил переход к третьей фазе испытаний «Спутника Лайт». Впервые о том, что ведется разработка лайт-вакцины стало известно осенью. В январе директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что эффективность «лайт-вакцины» составляет 85%, а иммунитет после ее применения будет сохранятся в течение 3-4 месяцев.

Узнать подробнее и записаться можно на портале mos.ru.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцина  Спутник Лайт  Сергей Собянин 

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