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Город (Москва и область)     09.09.2018 23:49

Собянин объявил о победе на выборах мэра Москвы

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  выборы  выборы-2018  выборы мэра  выборы мэра-2018  выборы мэра Москвы 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Сергей Собянин объявил о своей победе на выборах мэра Москвы. Об этом действующий мэр заявил на своем персональном сайте.

«Избирательные участки закрыты. Идет подсчет голосов. Опубликованы данные exit poll. Спасибо за поддержку, друзья! Это – наша общая победа», - подчеркнул Собянин.

«Следующие 5 лет будут очень важны для Москвы! Сегодняшняя победа дала нам уникальный шанс, чтобы сделать огромный шаг вперед», - добавил действующий мэр.

Собянин отметил, что намерен кардинально улучшить общественный транспорт, еще быстрее и удобнее предоставлять государственные услуги, раскрутить программу реновации.

Действующий мэр Москвы также планирует «повысить качество образования, поднять на новый уровень здравоохранение, привести в порядок все городские поликлиники, добиться серьезных успехов в борьбе с онкологией, инсультами и инфарктами.

«Мы обязательно позаботимся о тех, кто в этом нуждается больше всего. Создадим комплексную систему надомного облуживания для пожилых людей и инвалидов, которым тяжело выходить из дома», - подчеркнул Собянин.

Выборы мэра Москвы прошли 9 сентября.


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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  выборы  выборы-2018  выборы мэра  выборы мэра-2018  выборы мэра Москвы 

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