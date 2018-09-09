9 сентября. Mossovetinfo.ru – Сергей Собянин объявил о своей победе на выборах мэра Москвы. Об этом действующий мэр заявил на своем персональном сайте.
«Избирательные участки закрыты. Идет подсчет голосов. Опубликованы данные exit poll. Спасибо за поддержку, друзья! Это – наша общая победа», - подчеркнул Собянин.
«Следующие 5 лет будут очень важны для Москвы! Сегодняшняя победа дала нам уникальный шанс, чтобы сделать огромный шаг вперед», - добавил действующий мэр.
Собянин отметил, что намерен кардинально улучшить общественный транспорт, еще быстрее и удобнее предоставлять государственные услуги, раскрутить программу реновации.
Действующий мэр Москвы также планирует «повысить качество образования, поднять на новый уровень здравоохранение, привести в порядок все городские поликлиники, добиться серьезных успехов в борьбе с онкологией, инсультами и инфарктами.
«Мы обязательно позаботимся о тех, кто в этом нуждается больше всего. Создадим комплексную систему надомного облуживания для пожилых людей и инвалидов, которым тяжело выходить из дома», - подчеркнул Собянин.
Выборы мэра Москвы прошли 9 сентября.
23:49 Город (Москва и область) Собянин объявил о победе на выборах мэра Москвы
23:43 Город (Москва и область) Собянин набирает на выборах мэра Москвы почти 70% голосов - первые данные ЦИК
23:16 Город (Москва и область) Собянин поблагодарил москвичей за участие в выборах мэра
23:06 Город (Москва и область) Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 61,32% - обработано 23% протоколов
22:06 Город (Москва и область) Собянин побеждает на выборах мэра Москвы, набрав 74% голосов - данные exit poll
23:16 Город (Москва и область) Собянин поблагодарил москвичей за участие в выборах мэра
23:06 Город (Москва и область) Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 61,32% - обработано 23% протоколов
06:44 Город (Москва и область) Какие улицы перекрыты в Москве 9 сентября
05:46 В России 9 сентября 2018 года - единый день голосования в России
18:17 Город (Москва и область) Состоялась официальная церемония открытия концертного зала «Зарядье»
13:08 Общество Наблюдатели будут вести параллельный подсчет голосов на выборах мэра Москвы
12:49 Город (Москва и область) Аудиогид по станциям МЦК выпустили ко Дню города