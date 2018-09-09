9 сентября. Mossovetinfo.ru – Сергей Собянин объявил о своей победе на выборах мэра Москвы. Об этом действующий мэр заявил на своем персональном сайте.



«Избирательные участки закрыты. Идет подсчет голосов. Опубликованы данные exit poll. Спасибо за поддержку, друзья! Это – наша общая победа», - подчеркнул Собянин.



«Следующие 5 лет будут очень важны для Москвы! Сегодняшняя победа дала нам уникальный шанс, чтобы сделать огромный шаг вперед», - добавил действующий мэр.



Собянин отметил, что намерен кардинально улучшить общественный транспорт, еще быстрее и удобнее предоставлять государственные услуги, раскрутить программу реновации.



Действующий мэр Москвы также планирует «повысить качество образования, поднять на новый уровень здравоохранение, привести в порядок все городские поликлиники, добиться серьезных успехов в борьбе с онкологией, инсультами и инфарктами.



«Мы обязательно позаботимся о тех, кто в этом нуждается больше всего. Создадим комплексную систему надомного облуживания для пожилых людей и инвалидов, которым тяжело выходить из дома», - подчеркнул Собянин.



Выборы мэра Москвы прошли 9 сентября.