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Город (Москва и область)     25.01.2021 15:56

Собянин: пандемия коронавируса в Москве пошла на спад

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Теги:  Сергей Собянин  коронавирус  COVID-19  ограничения  сниятие ограничений 

25 января. Mossovetinfo.ru – Пандемия коронавируса пошла на спад, отмечается снижение числа новых заболеваний, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что пандемия пошла на спад. Мы начали постепенно, шаг за шагом, открывать город для нормальной жизни», - приводит слова Собянина ТАСС.

В понедельник оперштаб объявил, что в Москве зафиксировано минимальное число заражений коронавирусом с 29 сентября.

С 22 января в Москве была снята часть ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса.

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Теги: 
Сергей Собянин  коронавирус  COVID-19  ограничения  сниятие ограничений 

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