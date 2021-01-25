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Город (Москва и область)
25.01.2021, 15:56
Собянин: пандемия коронавируса в Москве пошла на спад
25 января. Mossovetinfo.ru – Пандемия коронавируса пошла на спад, отмечается снижение числа новых заболеваний, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что па...
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Город (Москва и область)
25.01.2021, 12:42
В Москве возбудили уголовное дело о нарушении санитарных норм на акции 23 января
25 января. Mossovetinfo.ru – По итогам несанкционированной акции в Москве в субботу, 23 января, в Москве возбуждено уголовное дело о нарушении санитарных норм, сообщает РИА Новости со ссылкой на источ...
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Город (Москва и область)
25.01.2021, 11:07
В Москве зафиксировано минимальное число случаев COVID-19 с 29 сентября
25 января. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве зафиксировано 2 382 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Это минимальное число выявленных за сутки случаев за...