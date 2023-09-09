Другие материалы
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Город (Москва и область)
11.09.2023, 09:09
Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 76,39%
10 сентября — Mossovetinfo.ru — Действующий мэр Москвы сергей Собянин на выборах мэра Москвы на прошедших 8-10 сентябр...
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Город (Москва и область)
10.09.2023, 21:12
Собянин лидирует на выборах мэра Москвы более чем с 2 млн голосов - данные МГИК
10 сентября — Mossovetinfo.ru —Действующий мэр Сергей Собянин лидирует на выборах мэра Москвы более чем с 2 млн голос...
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Город (Москва и область)
09.09.2023, 14:21
Открыто МЦД-4 - (карта-схема, станции)
9 сентября — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин и Сергей Собянин в режиме видеоконференции открыли крупнейшие объект...