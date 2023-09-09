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Город (Москва и область)     11.09.2023 09:09

Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 76,39%

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Теги:  Москва  выборы  выборы мэра  выборы мэра Москвы с 8 по 10 сентября 2023 года  мэр  Собянин  победа  кандидаты  Гусев  Даванков  Зюганов  Чернышов  бюллетени  ЦИК 

10 сентября — Mossovetinfo.ru — Действующий мэр Москвы сергей Собянин на выборах мэра Москвы на прошедших 8-10 сентября 2023 года выборах мэра Москвы набрал 2 499 114 голосов избирателей в свою поддержку (76,39% от явки) и побеждает на выборах мэра в первом туре. Это следует из данных отображенных в информационном центре ЦИК после обработки 100% протоколов УИК.

Данные по другим кандидатам:
— Зюганов Леонид (КПРФ), число голосов - 265 374, 8,11%
— Чернышов Борис (ЛДПР) получил 183 529 голосов, это составляет 5,61%,
— Даванков Владислав (Новые люди) - 174 869 голосов, 5,34%.
— Гусев Дмитрий (Справедливая Россия - За правду) - 128 704 голоса, 3,93%.
Москва, выборы, выборы мэра, выборы мэра Москвы с 8 по 10 сентября 2023 года, мэр, кандидаты, Гусев, Даванков, Зюганов, Собянин, Чернышов
С помощью дистанционного электронного голосования в Москве сделали свой выбор свыше 2,7 млн москвичей. Общее число проголосовавших в Москве - 3 млн 285 тыс. 128 москвичей. "Могут быть коррективы - цифры по явке у нас предварительные", - сообщила ранее, после завершения голосования, председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Накануне вечером глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала регионы не торопиться подводить итоги выборов.

Категорически не приемлем, чтобы в понедельник кто-то подводил итоги. Если жалоб нет, не раньше второй половины вторника, - сказала Памфилова на брифинге в информационном центре ЦИК, который располагается в этом году в международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня.

Она напомнила, что торопиться с проведением итогов, зная, что поступают жалобы - это нарушение закона.

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Теги: 
Москва  выборы  выборы мэра  выборы мэра Москвы с 8 по 10 сентября 2023 года  мэр  Собянин  победа  кандидаты  Гусев  Даванков  Зюганов  Чернышов  бюллетени  ЦИК 

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