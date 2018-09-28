28 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон по мерах поддержки москвичей предпенсионного возраста, закон опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Законопроект был внесен в московский парламент Сергеем Собяниным в связи с проводимой в стране пенсионной реформой. Мосгордума приняла закон 26 сентября. Закон предусматривает как сохранение старых мер соцзащиты москвичей, достигших возраста в 55 лет (для женщин) и в 60 лет (для мужчин), так и ряд новых мер.



Новый закон вступит в силу с 1 января 2019 года.