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Город (Москва и область)     28.09.2018 12:54

Собянин подписал закон о поддержке москвичей предпенсионного возраста

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Теги:  Сергей Собянин  пенсионная реформа  соцзащита  законы 

28 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон по мерах поддержки москвичей предпенсионного возраста, закон опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Законопроект был внесен в московский парламент Сергеем Собяниным в связи с проводимой в стране пенсионной реформой. Мосгордума приняла закон 26 сентября. Закон предусматривает как сохранение старых мер соцзащиты москвичей, достигших возраста в 55 лет (для женщин) и в 60 лет (для мужчин), так и ряд новых мер.

Новый закон вступит в силу с 1 января 2019 года.


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Теги: 
Сергей Собянин  пенсионная реформа  соцзащита  законы 

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