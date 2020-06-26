26 июня. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о недопустимости принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию.



«Моя принципиальная позиция - люди должны голосовать добровольно, их никто не должен принуждать. Всех, кто будет принуждать, будем бить по рукам», - заявил мэр Москвы в эфире телеканала «Россия 24».



Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Проголосовать онлайн можно до 30 июня.



ЦИК одобрил проведение электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в двух регионах: Москве и Нижегородской области. Записаться для участия в электронном голосовании можно было до 21 июня. За первый день в электронном голосовании по внесению изменений в Конституцию приняли участие уже 606 тысяч человек – более половины от всех, зарегистрировавшихся.